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محليات

دول الاتحاد الأوروبي الـ 16: لضرورة تعزيز القوات المسلحة اللبنانية

2024-10-17 | 01:45
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دول الاتحاد الأوروبي الـ 16: لضرورة تعزيز القوات المسلحة اللبنانية
دول الاتحاد الأوروبي الـ 16: لضرورة تعزيز القوات المسلحة اللبنانية

أصدرت وزارة الدفاع الإيطالية بيانا جاء فيه :

"عقد أمس مؤتمر عبر تقنية الفيديو ضم دول الاتحاد الأوروبي الـ 16 عن أهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وتم التشديد على أن أي قرارات بشأن مستقبل مهمة اليونيفيل يجب أن تتخذ بالاجماع في الأمم المتحدة مع الرغبة المشتركة في ممارسة أقصى قدر من الضغط السياسي والديبلوماسي على إسرائيل، لوقف اعتداءاتها. وفي الوقت نفسه، تم التوضيح أن حزب الله لا يمكنه استخدام أفراد اليونيفيل دروعًا في سياق النزاع.


واتفقت الدول الـ16 على ضرورة تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، من خلال الدعم التدريبي المناسب والتمويل الدولي، حتى تتمكن من أن تصبح قوة ذات مصداقية تساهم في استقرار المنطقة بدعم من "اليونيفيل".

شارك في المؤتمر وزراء الدفاع أو ممثلون عنهم من: فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، النمسا، كرواتيا، فنلندا، اليونان، أيرلندا، لاتفيا، هولندا، بولندا، ألمانيا، إستونيا، المجر، مالطا وقبرص.

من جهتها، رحبت المعارضة الإيطالية المتمثلة برئيسة الحزب الديموقراطي الي شلين بالموقف الأوروبي وطالبت بـ"المزيد من الدعم للبنان". 

كما صدرت مواقف لنواب من اليسار مثل بينو كبراس تطالب بموقف أقوى "لوضع حد للعدوان الهمجي الاسرائيلي على لبنان".

إشارة إلى أن إيطاليا تشارك من خلال عدد كبير من الأفراد في قوة حفظ السلام يصل عددهم الى 1050، وتساهم في تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال دورات تدريبية وبرامج تعليمية تتولاها البعثة العسكرية الثنائية الدائمة MIBIL.
دول الاتحاد الأوروبي الـ 16: لضرورة تعزيز القوات المسلحة اللبنانية

محليات

الدفاع الإيطالية

لبنان

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