شعبة المعلومات تُوقف مفبرك خبر إخلاء مدرسة في زغرتا

بتاريخ 7-10-2024، ادعت مديرة احدى المدارس في قضاء زغرتا ضد مجهول بجرم نشر خبر مفبرك حول وجود منشآت عائدة لحزب الله تحت مباني المدرسة وطلب اخلاءها والابتعاد عنها /500/ متر، الأمر الذي أدى الى نشر الرعب والخوف لدى الطلاب والاهالي وخلق حالة من الفوضى.

على أثر ذلك، أعطيت الاوامر للقطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لاجراء ما يلزم وتحديد مصدر الخبر والتحقق من صحته.

نتيجة الكشف الميداني والاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات لم يظهر ما يثير الشبهات في المدرسة، وتبيّن أن الخبر مفبرك وتوصلت إلى الاشتباه بتورط أحد الطلاب بفبركة الاشاعة، ويدعى:

- ب. م. (مواليد عام 2007، لبناني)