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وزارة الصحة: 4 شهداء و13 جريحاً وأشلاء في حصيلة محدثة لغارة العدو الإسرائيلي على بعلول في البقاع الغربي
2024-10-19 | 10:48
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وزارة الصحة: 4 شهداء و13 جريحاً وأشلاء في حصيلة محدثة لغارة العدو الإسرائيلي على بعلول في البقاع الغربي
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بالفيديو- غارة تستهدف مبنى عند اوتوستراد زفتا - النبطية
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