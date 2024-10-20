بالأرقام.. تقرير يحصي الابنية المتضررة في بيروت والضاحية جراء العدوان

قدرت مديرة البحوث في "مختبر المدن بيروت" التابع للجامعة الأميركية منى فواز، أن "حوالى 320 مبنى في بيروت وضاحيتها قد تدمرت"، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأشارت أستاذة الدراسات والسياسات المدينية لوكالة فرانس برس، أنه "خلال الحرب المدمرة التي إستمرت 33 يوما صيف 2006، أظهر مسح أن 1332 مبنى من طبقات عدة تضرر بشكل جسيم، وسُوي 281 بالأرض، ما أجبر مئة ألف شخص على النزوح" من مساحة تقدر بحوالى عشرين كيلومترا مربعاً".

وباتت أحياء بأكملها منكوبة مع تطاير إسفلت طرقاتها وانفجار أنابيب المياه وشبكات الصرف الصحي فيها وتقطع الأسلاك الكهربائية وخطوط الهاتف وتدليها في كل ناحية.

وبحسب فواز، فإن "الطائرات الإسرائيلية تستهدف بشكل متعمد كل ما يسمح للحياة بالاستمرار" من خدمات "لا تعد من البنى التحتية لحزب الله"، وعلى "نطاق جغرافي أوسع" مما كان عليه الحال خلال حرب 2006.

وسبق لحارة حريك أن نالت نصيبها من القصف والأضرار صيف 2006. وبقيت منطقة برج البراجنة المجاورة حينها بمنأى عن الأضرار، إلا أن قاطنيها وجدوا أنفسهم هذه المرة تحت رحمة الغارات".

على وقع الغارات، نزح غالبية سكان ضاحية بيروت الجنوبية والذين يقدّر عددهم بين 600 ألف إلى 800 ألف الى مناطق أخرى، ما عدا جنوب البلاد وشرقها، التي يتحدر معظمهم منهما، وحيث تشنّ إسرائيل غارات أيضا.

ويعيش غالبية النازحين في مراكز إيواء موقتة أو في شقق مستأجرة أو لدى أقاربهم ومعارفهم.