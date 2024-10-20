ترامب: الحرب في غزة ولبنان لم تكن لتندلع لو كنت رئيسا

وقال ترامب : "سأسعى لإقامة سلام دائم في الشرق الأوسط، الجميع يُقتل في الشرق الأوسط ولا نرغب في تكرار ما يحدث الآن مجددا".

واضاف: "الحرب في غزة ولبنان لم تكن لتندلع لو كنت رئيسا"، وتابع: "سأسعى لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط حال فوزي بالرئاسة".

وقال الرئيس الاميركي: "انتخابي سيُحدث فرقا كبيرا في السياسة الخارجية الأميركية، علاقتي مع "نتنياهو" قوية رغم التحديات".

وشدد ترامب على ان "الاتفاق الابراهيمي شكّل لحظة تاريخية في السلام الإقليمي"، مضيفاً : "كنت سأضم نحو 15 دولة للاتفاق الإبراهيمي إذا نجحت في الانتخابات الفائتة".

وفي سياق آخر اعتبر "إيران هي المحرك الرئيس للتصعيد الحالي في المنطقة"، وقال: "كنت سأمنع إيران من الحصول على الأموال اللازمة لتمويل أنشطتها في المنطقة".

وتابع: " لو كنت رئيسا لمنعت إيران من الحصول على أسلحة نووية"، مشيراً الى ان "التحالفات العسكرية ضرورية لحماية الممرات المائية".

وقال الرئيس الاميركي: "قيادتي أسهمت في إنهاء "داعش" وتجنب الكثير من الأزمات الراهنة"، مشدداً على "نعيش أكثر اللحظات إحراجا في تاريخ أميركا".

واضاف: "نجاحي في الانتخابات الفائتة كان سيُجنب العالم كل ما حدث"، مشدداً "نجاحي في الانتخابات الفائتة كان سيُجنب روسيا وأوكرانيا كل ما حدث."

وقال: "نجاحي في الانتخابات الفائتة كان سيُجنب لبنان وغزة وإسرائيل كل ما حدث"، مشدداً على ان "بايدن حوّل الإدارة الأميركية لـ"نمر من ورق" بالنسبة لـ"بوتين".

واضاف: "بوتين ينظر لأميركا على أنها "نمر من ورق" بسبب إدارة "بايدن"، مشيراً الى ان : العلاقات الأميركية السعودية كانت رائعة خلال فترة رئاستي".