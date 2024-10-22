بالصور - أثار الغارات الاسرائيلية العنيفة أمس على بلدة كفرجوز - النبطية

جيش العدو الإسرائيلي: استهدفنا عتاداً بحريًّا لحزب الله كان مُعدًّا لضرب سفننا الحربية وأهداف استراتيجية في عرض البحر

جيش العدو الإسرائيلي: استهدفنا عتاداً بحريًّا لحزب الله كان مُعدًّا لضرب سفننا الحربية وأهداف استراتيجية في عرض البحر