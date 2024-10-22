الخارجية الاميركية: لقاء بلينكن -نتنياهو ناقش الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق ويتضمن التنفيذ الكامل للقرار 1701

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماثيو ميلر ان بلينكن التقى اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

واضاف ميلر ان بلينكن أكد على الحاجة إلى الاستفادة "من عمل إسرائيل الناجح لتقديم يحيى السنوار إلى العدالة من خلال تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الصراع في غزة بطريقة توفر الأمن الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وناقش بلينكن "أهمية رسم مسار جديد للمضي قدمًا في فترة ما بعد الصراع يسمح للفلسطينيين بإعادة بناء حياتهم ويوفر الحكم والأمن وإعادة الإعمار لغزة. وأكد على ضرورة أن تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة."

كما ناقش بلينكن ونتنياهو الوضع اللبناني و "الجهود الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق يتضمن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 ويسمح للمدنيين على جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم."

واضاف ميلر ان الطرفين ناقشا "الحاجة إلى ردع المزيد من العدوان الإقليمي من إيران ووكلائها، بما في ذلك الجهود الجارية التي تبذلها الولايات المتحدة وشركاؤها. وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل."