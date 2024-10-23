لقاء ماكرون -ميقاتي في الإليزيه: عرض للوضع في لبنان والمساعي الفرنسية لوقف اطلاق النار والتحضيرات ل"المؤتمر الدولي لدعم لبنان"

إستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في قصر الاليزيه ، وناقشا على مدى ساعة ونصف الساعة الوضع الراهن في لبنان والمساعي الفرنسية لوقف اطلاق النار اضافة الى التحضيرات ل"المؤتمر الدولي لدعم لبنان" الذي دعا اليه الرئيس ماكرون غدا.

وكان ميقاتي وصل الى الاليزيه قرابة الساعة الرابعة والربع واستقبله الرئيس الفرنسي ، وعقد الطرفان اجتماعا في مكتب الرئيس الفرنسي، شارك في بدايته وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب. ثم عقد الرئيسان خلوة مطوّلة.

وخلال الاجتماع اكد ماكرون "استمرار جهوده ومساعيه بالتعاون مع الولايات المتحدة الاميركية لوقف اطلاق النار وبحث السبل الكفيلة للضغط على اسرائيل من اجل ذلك".

بدوره عبّر ميقاتي عن شكره لماكرون" على دعمه الدائم والمستمر للبنان". كما شكره" على كل المساعي والجهود التي يبذلها في سبيل وقف اطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي".

واعتبر" ان مؤتمر دعم لبنان غدا خير دليل على اهتمام فرنسا بلبنان والبقاء الى جانب اهله".

وفي الختام ودع الرئيس ماكرون الرئيس ميقاتي امام قصر الاليزيه.