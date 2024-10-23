ميقاتي: لا التزام من لبنان قبل التزام "اسرائيل" بوقف إطلاق النار

وأضاف ميقاتي على هامش مشاركته في "المؤتمر الدولي لدعم لبنان" في باريس" غداً ان لبنان "لا يسمح لإيران ولا لغيرها بالتفاوض نيابة عن الحكومة اللبنانية".

وشدد ميقاتي على أهمية التوصل لوقف لإطلاق النار معتبرا بأن التشاور مع الجانب الأمريكي لا يزال قائما، معتبراً أن لبنان على "استعداد لتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي تنفيذا كاملا وإدخال الجيش اللبناني إلى الجنوب لكي يقوم بدوره وكي لا تكون لا سلطة ولا سلاح إلاّ بيد الجيش الشرعي اللبناني."

وتابع ميقاتي إن "المهم أولا وقف إطلاق النار ثم 1701 وآلية تنفيذه"، وليس الحديث عن "ملحق" به.

وتابع ميقاتي "نحن استقبلنا هوكستين، العروض لا تزال موضع حوار، ولم نحصل على أي شيء نهائي".