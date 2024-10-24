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محليات

"الاخبار" عن بري: لا أعترف بما يسمّونه plus... القرار كما هو

2024-10-24 | 00:50
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&quot;الاخبار&quot; عن بري: لا أعترف بما يسمّونه plus... القرار كما هو
"الاخبار" عن بري: لا أعترف بما يسمّونه plus... القرار كما هو

نقلت صحيفة "الاخبار" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله ان اجتماعه بالموفد الاميركي الخاص عاموس هوكشتين الاثنين الفائت (21 تشرين الاول) كان "اكثر من جدّي ووصلنا الى نتيجة ايجابية".

واضاف بري، بحسب الصحيفة،  انه حمّل زائره رسالة واضحة "اختصرتُها بأن العبرة في النتائج". فحوى الرسالة "تمسّك لبنان بالقرار 1701 كما هو وصار الى اعتماده منذ عام 2006 من دون اي تغيير، وتطبيق الافرقاء المعنيين به بنوده كلها كاملة. لا زيادة ولا تعديل ولا ملاحق، بل القرار المعمول به. انا لا اعترف بما يسمونه plus. القرار كما هو".

ووفق رئيس البرلمان، قال هوكشتين، دونما ابداء تعليق، إنه سيحمل الموقف الرسمي اللبناني الى اسرائيل ويعود اليه بجواب "بعد بضعة ايام". وسرعان ما عقّب بّري مستبقاً ما ينتظره: "قد يكون الاسرائيليون بكّروا في الجواب الذي بدأ يصل الينا منذ اليوم التالي (الثلثاء). ما فعلوه في الجنوب وخصوصاً في النبطية وابادة عائلات بأكملها وصولاً الى الطيونة، أفهمونا به ماذا يريدون. ما يحدث لا يصدّق. يدمرون المباني بسكانها".

مع ذلك، لا يبدّد رئيس المجلس مسحة التفاؤل امام زوّاره، موضحاً ايضاً ان الآلية التي قيل ان هوكشتين طلب مناقشتها واعادة النظر فيها "هي نفسها التي نعرفها واعتمدنا عليها منذ عام 2006 الى الامس القريب. تعتمد اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وعاشراً على الجيش اللبناني".

وتابعت الصحيفة :" رمت العبارة هذه الى تأكيده ان الجيش وحده المخوّل تنفيذ القرار 1701 بمساعدة القوة الدولية، دونما انتزاع اي صلاحية ميدانية اعطاه اياها قرار مجلس الامن، على وفرة ما قيل في الآونة الاخيرة حيال هذا الشق. اكد برّي ايضاً ان شرط التفاوض ـ وكان لبنان اول مَن استعجل تأكيد استعداده العودة الى تنفيذ القرار ـ هو "وقف فوري شامل وكامل للنار. لن أفاوض وأنا محاصر بزنّار النار، ولا مفاوضات قبل وقف النار كما تريد اسرائيل".

ويضيف من غير ان يؤكد او يكون متأكداً من ان الموفد الاميركي عائد قريباً الى بيروت لنقل الجواب بنفسه، بأن وقفاً شاملاً للنار "يتيح لنا فوراً عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية".

"الاخبار" عن بري: لا أعترف بما يسمّونه plus... القرار كما هو

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بري

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