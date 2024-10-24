288 اتصالاً تهديدياً "زائفاً" في مناطق لبنانية عدة.. وتوقيف 17 شخصاً

وفقاً لمعلومات "الجديد" فإن عدد اتصالات "التهديد" التي رصدتها استخبارات الجيش، بلغ 288 لم يجر قصف او استهداف اي من تلك الأماكن التي ورتها تلك الاتصالات، وقد توزعت على الشكل التالي بحسب المحافظات: 95 في جبل لبنان، 88 في الجنوب، 35 في بيروت، 33 في الشمال، 24 في النبطية، 10 في عكار، 2 في الهرمل، 1 في عكار.

ومن بين المناطق التي شهدت "تحذيرات مزيفة" سواء عبر الاتصالات او عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محلة مجدليا – عاليه، الدبية، جبيل، زحلة، والنبي عثمان.

ومن بين تلك التوقيفات، سيدة سورية تدعى (أ. ع.) قامت بتاريخ 6 / 10 / 2024 بإرسال صورة عبر الواتساب تحتوي على تحذير للمتواجدين في الدبية - إقليم الخروب لإخلاء المباني، حيث قامت بتحوير مقطع فيديو صادر عن العدو الاسرائيلي مفاده تهديد لأهالي الضاحية بإخلاء المنازل ووضعت مكان عبارة "الضاحية" "جامع السلام" بالقرب من عنوان سكن صديقتها التي بدورها أرسلته الى احد جيرانها الذي قام بدوره عند تصديق الخبر بارساله الى اهالي البلدة .

وبتاريخ 8/10/2024 أوقفت استخبارات الجيش في قرطبا، المواطن (ح.ت) لإقدامه على وضع منشور كاذب ومفبرك على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيه أن العدو الاسرائيلي سيقصف بلدة أفقا - جبيل.

كما جرى توقيف المواطن (و. غ) على خلفية سماعه جاره يطلب الاخلاء ولاقدامه بدوره على ارسال "فويس" عبر الواتساب يطلب من الناس الاخلاء في مدينة زحلة.

وفي بلدة النبي عثمان البقاعية، أوقف (ح. و) لاقدامه على ارسال رسالة نصية عبر الواتساب من رقم هاتف عليه صورة علم اسرائيل الى شخصين بوجوب اخلاء منزليهما في البلدة.

كما استدعت استخبارات الجيش المواطن (و.ص) لقيامه باستعمال رابط احدى الصفحات الاخبارية، دون علم صاحبها، ونشره خبراً مفبركاً لإخلاء مبنى في محلة مجدليا – عاليه.

كذلك اوقفت مديرية الاستخبارات 15 شخصاً في منطقة الجنوب للاشتباه باقدامهم على ارسال رسائل نصية تثير الهلع للمواطنين تفيد بقصف العدو لمنازلهم. وقد جرى المقتضى القانوني بحق جميع المشتبه فيهم.