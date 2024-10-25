فيديو - 3 شهداء في مجزرة للعدو طالت الصحفيين في حاصبيا بالجنوب
مجازر العدو الإسرائيلي التي يرتكبها على مدار الساعة في لبنان طالت فجر اليوم الطواقم الصحافية والاعلامية في حاصبيا في الجنوب باستهداف همجي لمقر اقامتهم في أحد الفنادق.
العدوان أدى الى استشهاد ثلاثة صحافيين هم المصور في قناة الميادين غسان نجار، ومهندس البث في القناة محمد رضا، والمصور في قناة المنار وسام قاسم. وقد نجا من الاستهداف الغادر الزميلان محمد فرحات وايلي ابو عسلي وغيرهم من الصحافيين والمصورين.
ومن غرفته المُدمرة نقل مراسلُنا محمد فرحات بهاتفه المشهد.