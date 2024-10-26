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محليات

"اسرائيل" تشن هجمات على ايران

2024-10-25 | 20:05
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&quot;اسرائيل&quot; تشن هجمات على ايران
"اسرائيل" تشن هجمات على ايران

أعلن جيش العدو الاسرائيلي بدء الهجوم على ايران .

وقال جيش العدو  "نهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران"، مشيراً الى ان  قواته "على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية اشارت الى دوي عدد من الانفجارات في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة، فيما قالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية ان "تقارير تشير إلى أن الوضع طبيعي في مطاري الخميني الدولي ومهر آباد".

واشارت إذاعة العدو  الى ان "منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية والأمريكية بالمنطقة متأهبة بشكل كامل"، فيما اشارت "يسرائيل هيوم" الى ان "نتنياهو وغالانت موجودان الآن في غرفة تحت الأرض بمقر "وزارة الدفاع"

بدورها لفتت قناة "فوكس نيوز" الاميركية الى ان البيت الأبيض تم إخطاره قبل فترة وجيزة من شن إسرائيل لضربات على إيران

وعلق البيت الأبيض على الهجوم الاسرائيلي على ايران بالقول: "ندرك أن إسرائيل تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية في #إيران في إطار الدفاع عن النفس".

كما قال مسؤول في البنتاغون لقناة "الجزيرة" إنه لا تغيير في انتشار القوات الأميركية في المنطقة، وإن سرب مقاتلات أف 16 الذي وصل إلى المنطقة "يأتي في سياق حماية قواتنا والدفاع عن إسرائيل".

كما اعلن مسؤول أميركي ان "الولايات المتحدة لا تشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران".

"اسرائيل" تشن هجمات على ايران

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