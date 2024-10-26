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محليات

بالفيديو - تشييع الرائد الشهيد محمد فرحات في كنيسة مار مارون في رشعين - زغرتا

2024-10-26 | 06:39
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بالفيديو - تشييع الرائد الشهيد محمد فرحات في كنيسة مار مارون في رشعين - زغرتا
بالفيديو - تشييع الرائد الشهيد محمد فرحات في كنيسة مار مارون في رشعين - زغرتا

شيعت بلدة رشعين قضاء زغرتا الشهيد الرائد محمد فرحات وسط حضور شعبي وعسكري.

وكان موكب الشهيد وصل الى البلدة من المستشفى العسكري في بيروت حيث كان في استقباله اهالي البلدة وحشد كبير من المواطنين ورفاق السلاح ، وقد حمل النعش على الاكتاف حتى باحة كنيسة مار مارون في البلدة .
وقد جرت مراسم التشييع في رشعين حيث يتواجد اهل الشهيد منذ بدء العدوان الاسرائيلي على لبنان حيث تتعرض بلدتهم دير قانون النهر الجنوبية للاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة.
وقد اقيمت صلاة الجنازة على الرائد الشهيد ليوارى الثرى في البلدة كوديعة.
وكان الرائد فرحات سقط شهيداً بعد استهدافه من قبل جيش العدو أثناء تنفيذه وقوة ومن الجيش اللبناني عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر  بنت جبيل.
وتجدر الاشارة الى ان مقطع فيديو كان انتشر للرائد الشهيد  يعود الى شهر آذار عام 2023 خلال تصديه لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم تثبيت السياج الشائك في خراج بلدة عيتا الشعب.
 
 
بالفيديو - تشييع الرائد الشهيد محمد فرحات في كنيسة مار مارون في رشعين - زغرتا

محليات

الشهيد محمد فرحات

الجيش اللبناني

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