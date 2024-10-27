من هو المستهدف بغارة حارة صيدا؟

في آخر تطورات الإستهداف الذي طال منطقة حارة صيدا, أفادت مصادر أمنية لمراسلة الجديد جاسينت عنتر، إلى أن الشخصية المستهدفة في حارة صيدا هو حسين فنيش وأن أغلبية الشهداء من عائلته.