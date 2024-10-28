بالفيديو - 5 شهداء جراء غارة استهدفت فجراً حي الرمل في صور والبحث جارٍ عن المفقودين

5 شهداء جراء غارة استهدفت فجراً حي الرمل مدينة صور والبحث جارٍ عن المفقودين pic.twitter.com/mZob8vUhzx
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 28, 2024
5 شهداء جراء غارة استهدفت فجراً حي الرمل مدينة صور والبحث جارٍ عن المفقودين pic.twitter.com/mZob8vUhzx
بعد أسبوع من الاقفال القسري بسبب بث العدو الاسرائيلي شائعات كاذبة، أعاد مستشفى الساحل اليوم افتتاح أبوابه لاستقبال حوالي ٢٥ مريض غسل كلى، على الرغم من كل المزاعم التي أصدرها المتحدث باسم جيش العدو، وآخرها يوم أمس.
بعد تهديد جيش العدو الاسرائيلي أحياء عدة من صور، طالب الدفاع المدني اللبناني في المدينة المواطنين في صور إخلاء المناطق المشمولة بالتهديدات.