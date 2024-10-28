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محليات

رئيس الوزراء البريطاني يؤكد دعم بلاده للبنان خلال لقائه ميقاتي

2024-10-28 | 14:54
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رئيس الوزراء البريطاني يؤكد دعم بلاده للبنان خلال لقائه ميقاتي
رئيس الوزراء البريطاني يؤكد دعم بلاده للبنان خلال لقائه ميقاتي

إستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اليوم في مقر رئاسة الحكومة.

شارك في الاجتماع سفير لبنان لدى بريطانيا رامي مرتضى والمستشار زياد ميقاتي.
في خلال الاجتماع قدّم رئيس الحكومة البريطانية" تعازيه الى الرئيس ميقاتي بسقوط المدنيين ضحايا العنف في  لبنان".
وقال: "نريد ان نرى وقفا للعنف واطلاق النار من كل الاطراف وتطبيقا كاملا للقرار الاممي الرقم 1701".
ونوّه بالعلاقة البناءة بين الجيش البريطاني والجيش اللبناني"،مبديا" استعداد بريطانيا لدعم لبنان في هذه المرحلة على الصعد كافة".
أما الرئيس ميقاتي"فشكر بريطانيا على موقفها الداعم لوقف اطلاق النار والحل الديبلوماسي". كما شكر بريطانيا على دعم لبنان لا سيما الجيش".
وقال:"إن العلاقة بين بلدينا عميقة جدا ونحن نتطلع الى مزيد من التطوير في خلال ولاية حكومتكم"
رئيس الوزراء البريطاني يؤكد دعم بلاده للبنان خلال لقائه ميقاتي

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