"بدأت طوابير الاستعدادات لعودة النازحين".. ماذا في أسرارا صحف اليوم؟

النهار

ذكّر احد السياسيين بقاض في منصب رفيع طلب هدم منزله في العام 2006 في بلدة الخيام للإفادة من المساعدات واعادة الاعمار بعد الحرب ما وفّر له بناء فيلا مكان البيت المتواضع الذي كان يملكه.

تزداد التوترات بين ابناء البيت الواحد في اوساط النازحين بسبب التنافس على خدمات ضرورية ضئيلة.

قال المدير العام بالتكليف لوزارة التربية عماد الاشقر في إن “وزير التربية سيُمدّد التسجيل للعام الدراسيّ بالمدارس الرسمية حتى 15 تشرين الثاني عبر المنصّة.

يذكر ان اهالي التلامذة لم يتعرفوا الى المنصة والى طريقة عملها، واعتبر عدد كبير منهم انها اضاعة للوقت اذ لا ظروف مهيأة للدراسة.

قررت قناة "الميادين" نقل كل مكاتبها وطواقمها الاعلامية الى بغداد بعد تعرض مراسليها للقصف الاسرائيلي واستهداف شقة تتبع للقناة في ضاحية بيروت.

ينفي قريبون من "حزب الله" وجود أي تواصل مع الحزب في شأن التفاوض حول وقف اطلاق النار، ويعتبرون ان لا شيء جدياً حتى الساعة، الا ما يمكن ان يكون في حوزة الرئيس نبيه بري المكلف أمر التفاوض.

تردد ان الغارات الاسرائيلية في محلة بيت ابو صليبي في بلدة شمسطار استهدفت ثلاثة معامل مخدرات تتهم تل ابيب اصحابها بأنهم يمولون نشاطات “حزب الله”.

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الجمهورية

لفت ديبلوماسي عريق إلى أنّ تعدّد تصريحات المسؤولين الإسرائيليّين بشأن لبنان لا قيمة له لأنّ القرار هو في جعبة نتنياهو فقط.

رداً على سؤال عمّا يُحكى عن مفاوضات ومساعٍ لوقف اطلاق النار، قال مسؤول كبير: هل نضجت الأرضية من أجل إنجاز تسوية جديدة؟

أفاد تقرير أمني إسرائيلي أنّ سعي إسرائيل لإقامة منطقة آمنة حتى نهر الليطاني في لبنان، لن يمنح الأمان لسكان المستوطنات.

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اللواء

قرَّر لبنان الإبتعاد عن الكشف عن أوراقه، قبل وضوح مسار المفاوضات، في ما خص وضع غزة..

بدأت طوابير الاستعدادات لعودة النازحين، على الرغم من الضبابية التي تحيط بالمفاوضات، واحتمال التوصل الى «تهدئة ما»!

تحدثت مصادر على اطلاع ان مؤتمر باريس يدرس إدراج شروط تبدو صعبة للإفراج عن المساعدات الإنسانية للبنان.

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البناء

يقول مصدر دبلوماسي إن المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين تلقّى إشارات غضب من لبنان تحت عنوان أن الرسالة وصلت بعد قصف صور، فإذا لم يكن لديه التزام إسرائيلي بوقف النار والقرار 1701 لا مبرّر للمجيء إلى بيروت، لأن رسالة نتنياهو سبقت وصوله وتبلّغها لبنان والردّ عليها ليس شأن السياسيين، فقد ردّت عليها المقاومة. وأضاف المصدر أن الإشارات الغاضبة لم تصل حدّ رسالة غير مرغوب بقدومك.

قال معلقون في الكيان بعد خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتكرار التباهي بقتل قادة المقاومة وتدمير قدراتها إن هذا التباهي صار عكسياً بعدما ظهر أن المقاومة ازدادت قوة وتكبّد جيش الاحتلال خسائر لا تحتمل وما ينتظره الرأي العام من نتنياهو وحكومته وقادة الجيش الجواب عن سؤال كان وراء كل هذه الحرب والاغتيالات. والسؤال هو: متى سوف تتوقف الصواريخ ومتى يعود مهجّرو الشمال؟

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