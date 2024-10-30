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بالصورة - العدو الاسرائيلي يهدد سكان بعلبك
2024-10-30 | 05:18
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بالصورة - العدو الاسرائيلي يهدد سكان بعلبك
هدد جيش العدو الاسرائيلي عبر لسان المتحدث باسمه سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس، طالباً إياهم الاخلاء فوراً والانتقال خارج المدينة والقرى عبر أوتوستراد زحلة - بعلبك، وطريق نحلة - بعلبك، وطريق الأرز - بعلبك.
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