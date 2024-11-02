هجوم صاروخي على تل أبيب

جيش العدو: رصدنا إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو شمال تل أبيب pic.twitter.com/nCPRFWQdcx
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 2, 2024
جيش العدو: رصدنا إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو شمال تل أبيب pic.twitter.com/nCPRFWQdcx
صفارات الإنذار تدوي في هرتسيليا ومحيطها شمال تل ابيب واعلام العدو يتحدث عن تفعيل منظومة "مقلاع داوود" لاعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب pic.twitter.com/tf36a1eRrF
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 2, 2024
صفارات الإنذار تدوي في هرتسيليا ومحيطها شمال تل ابيب واعلام العدو يتحدث عن تفعيل منظومة "مقلاع داوود" لاعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب pic.twitter.com/tf36a1eRrF
أظهر مقطع مصوّر مسيّرة تابعة لحزب الله تعبر قرب مروحية أباتشي إسرائيلية مخصصة "لإعتراض المسيرات" في سماء نهاريا.
اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن "وصول كامالا هاريس الى الحكم سيكون أمرا جيدا" من أجل "تعزيز الديمقراطية"، وذلك في مقابلة الجمعة مع قناة "إل إس اي" الفرنسية، قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.