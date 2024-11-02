هجوم صاروخي على تل أبيب

اعلن جيش العدو الاسرائيلي إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو شمال تل أبيب ، زاعماً أنه اعترض جزءا منها.

وقد دوّت صفارات الإنذار في هرتسيليا ومحيطها شمال تل ابيب ، فيما تحدث إعلام العدو عن تفعيل منظومة "مقلاع داوود" لاعتراض الصواريخ .

وافاد " الإسعاف الإسرائيلي" عن "نقل 7 مصابين إلى المستشفيات إثر سقوط صاروخ في بلدة الطيرة وسط "إسرائيل".