الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

مقدمة النشرة المسائية

2024-11-02 | 12:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية

اكتملت مراحل الاعتداء الاسرائيلي على لبنان جوا وبرا ..واليوم بحرا عبر إنزال مريب في البترون ظل خارج التداول لاكثر من ثمان واربعين ساعة.فرقة اسرائيلية خاصة قوامها أكثر من خمسة وعشرين جنديا من بحارة وغواصين نفذت عملية انزال بحري على شاطىء البترون

واختطفت قبطان بحرية لبنانيا يدعى عماد امهز . وفي اول اعتراف له قال جيش الاحتلال إن وحدة كوماندوس بحرية اعتقلت قياديا في حزب الله، اما بقية التفاصيل فاحاطها الغموض والسرية التامة من لحظة دخول ما يسمى الضفادع البشرية الى ساعة الكشف اعلاميا عن الحادثة . وفي محصول معلومات الاجهزة الامنية التي كشفت متأخرة على مسرح الجريمة، فإن زوجة المخطوف أبلغت السلطات المحلية  عن اختفاء امهز الذي كان يسكن منذ شهر في هذا المنتجع  ويدرس في الكلية البحرية القريبة وقد تحرزت القوى الامنية على بعض الموجودات في غرفته بانتظار استكمال التحقيقات . لكن من كل هذه العملية فإن الابرز هو حرية الحركة الاسرائيلية بحريا وصولا الى الشاطىء والدخول الى اي نقطة يريدها العدو من منتجعات ومنازل وامكنة يخرق بها سيادة لبنان كما ينتهكها جوا في كل اللحظات . اما المعركة الاشد إيلاما فتلك التي يشهدها البر الجنوبي وشمال فلسطين المحتلة حيث دخلت اليوم افواج المسيرات وجابت  الجليل وصولا الى تل ابيب الكبرى.  مقاتلات اسرائيلية ومروحيات تجندت لملاحقة المسيرات التي دخلت مصانع وثكنات عسكرية قبل ان تنفجر بكل حرية . وفي الاستفزاز البري يعمد جنود الاحتلال الى دخول قرى جنوبية  والعبث بمحتويات منازلها والعزف فيها على أوتار الحرب، فيما تشتد الغارات على بلدات متاخمة للحدود وصولا الى عمق النبطية والبقاع الغربي . وبات واضحا ان خط  النار   سيبقى مفتوحا .. ولن تحد منه نتائج انتخابات اميركية ينتظرها بنيامين نتنياهو ليبني على النار المقتضى.
ودخل لبنان ..مع اميركا الصمت السياسي إذ انقطعت اخبار الموفدين وتبخرت مساعيهم .. والاكثر قسوة على بلاد الجمر .. انها مهددة بالبرد
وبحبات المطر التي ستكون عدوا للنازحين بعدما  كان المطر ..خيرا وكل الخير ،مئتان وخمسون الف نازح في البقاع.. مليون ومئتا الف في بيروت والشمال  



مقدمة النشرة المسائية

محليات

لبنان

جنوب لبنان

كوماندوز

حزب الله

إسرائيل

إنزال بحري

مقدمة النشرة المسائية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"مسؤول أجنبي في بيروت قريباً لدعم لبنان".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟
هجوم صاروخي على تل أبيب

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024