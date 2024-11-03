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يديعوت أحرونوت: نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة إلى المطلة اليوم بعد انفجار مسيرة قبل 20 دقيقة من وصوله
يديعوت أحرونوت: نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة إلى المطلة اليوم بعد انفجار مسيرة قبل 20 دقيقة من وصوله
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طيران العدو يخرق جدار الصوت في اجواء الجنوب.. مراسل الجديد ينقل آخر التطورات مباشرة
2024-11-03 | 07:42
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طيران العدو يخرق جدار الصوت في اجواء الجنوب.. مراسل الجديد ينقل آخر التطورات مباشرة
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