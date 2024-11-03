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محليات

BACK TO SCHOOL.. الوزير يُعلنها!

2024-11-03 | 11:18
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BACK TO SCHOOL.. الوزير يُعلنها!
BACK TO SCHOOL.. الوزير يُعلنها!

أعلن وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور عباس الحلبي، عن فتح المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية أبوابها غداً الإثنين، لاستقبال المعلمين الذين اختاروا التعليم حضوريًا. تأتي هذه الخطوة رغم الأوضاع المعقدة التي تعيشها البلاد.

وأكد الحلبي أن الوزارة تعمل على تأمين فرص التعليم للجميع، داعياً المتعلمين الذين لم يسجلوا بعد إلى الإسراع بالتسجيل. كما أشار إلى أن العاملين في القطاع التربوي استفادوا من بدل إنتاجية عن الأشهر السابقة، وأن مشاريع تحسين الأجور مطروحة على مجلس الخدمة المدنية.

وشدد الوزير على أن إنقاذ العام الدراسي هو أولويته، محذراً من أن أي امتناع عن التعليم قد يؤدي إلى أضرار جسيمة. وتمنى السلامة للجميع في ظل التحديات الراهنة، داعياً المجتمع الدولي للضغط لإنهاء النزاع في المنطقة وإعادة بناء لبنان.

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عباس الحلبي

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