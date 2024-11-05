المديرية العامة للدفاع المدني تنفي تصريحات حمية حول آلياتها: "المعلومات عارية عن الصحة"



أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، بياناً توضيحياً، تعقيباً على مداخلة وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة في برنامج "هنا بيروت" عبر قناة الجديد.

جاء في البيان: "تعقيباً على ما ورد في برنامج (هنا بيروت) من تقديم الإعلامي غدي بو موسى والتي تضمنت مداخلة لمعالي وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي أكن له التقدير والإحترام، حيث قال ان الآليات الخاصة بمراكز الدفاع المدني التابعة لمركزي بعلبك الإقليمي والهرمل الإقليمي هي معطلة وقديمة الصنع، كنت أتمنى على معاليه أن يراجعني قبل الاتصال بمحطتكم الغراء، إذ أن ما ورده من معلومات بهذا الخصوص عار عن الصحة".

أضاف البيان: "إن جميع آليات الدفاع المدني موزعة منذ 24 سنة، أي منذ تاريخ شرائها، على المراكز بالتساوي".

