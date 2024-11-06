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محليات

هذا ما تعهد به ترامب للبنانيين.. "الجديد" تكشف فحوى الكتاب

2024-11-06 | 13:04
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هذا ما تعهد به ترامب للبنانيين.. &quot;الجديد&quot; تكشف فحوى الكتاب
هذا ما تعهد به ترامب للبنانيين.. "الجديد" تكشف فحوى الكتاب

كشف مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية مسعد بولس لـ"الجديد" عن فحوى الكتاب الذي تعهد من خلاله اللبنانيين بوقف الحرب.

وأشار بولس الى ان "كل البنود التي وضعها ترامب في كتابه كان يقصدها، ومن أبرزها وقف الدمار وإنهاء الحرب والعذاب".

وجاء فيه أن "السلام الدائم سيكون من ضمن السلام الشامل في المنطقة، وترامب سيبدأ بالعمل فوراً على ملف المنطقة قبل انتقاله الى البيت الابيض للتحضير لاتفاق نووي مع ايران".

ونقل عن ترامب أن "وقف الحرب يكون ضمن اتفاق بين لبنان واسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الاميركية"، وأضاف إن "الاتفاق الذي سنعمل عليه سيتضمن بنودا مشتركة ولكن لا شيء نهائي بعد، انما سيكون هناك بحث في التفاصيل، جزء منها مبني على القرارات الدولية". 

وتابع: "سنبدأ فورا بالعمل على إنهاء الحرب". 

ولفت بولس الى ان "ترامب لديه صديق يثق به في الشأن الاسرائيلي سيعينه للتفاوض مع اسرائيل".

وختم بولس إن "الرئيس ترامب سيوفي بوعوده بناء على الكتاب الذي توجه به الى اللبنانيين، وكل البنود التي وضعها يقصدها".
هذا ما تعهد به ترامب للبنانيين.. "الجديد" تكشف فحوى الكتاب

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