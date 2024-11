على خلفية العدوان الاسرائيلي على البشر والحجر والمعالم الأثرية.. نداء مستعجل من وزير الثقافة!

وجّه وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال، محمد وسام المرتضى، كتاباً مستعجلاً قبل قليل الى المديرة العامة لليونيسكو اودري ازولاي بواسطة رئيس البعثة الدائمة للبنان لدى المنظمة السفير مصطفى أديب وكلّفه بأن يرسلها لها فوراً عبر الواتساب وعلى أن يسلمها اليها ورقياً غداً باليد.

وجاء في رسالة المرتضى التي نظّمها باللغتين العربية والفرنسية ما يلي:

"السيدة المديرة العامة لليونسكو

الموضوع: نداء عاجل لحماية التراث الثقافي اللبناني إثر التدمير الأخير في محيط موقع بعلبك

السيدة أودري أزولاي المحترمة،

أكتب إليكم اليوم ببالغ الحزن والغضب والقلق باسم الجمهورية اللبنانية، حكومة وشعبا، بعد تعرّض تراثنا الثقافي العريق لاعتداء خطير هذا المساء. فقد استهدف العدوان الاسرائيلي مبنى "المنشية" التاريخي في بعلبك، الذي يعود إلى الحقبة العثمانية ويقع بالقرب من قلعة بعلبك، لأضرار جسيمة نتيجة الاعتداءات الأخيرة. هذا المبنى كان يحمل في طياته قروناً من التاريخ والثقافة، ويُعدّ شاهدًا حيًا على تراثنا الثقافي المشترك.

إن فقدان هذا المعلم الفريد، المحاذي لموقع مسجل ضمن التراث العالمي لليونسكو، يُعتبر خسارة لا تُعوض، ليس فقط للبنان بل للتراث الإنساني ككل. كانت "المنشية" رمزًا معماريًا وتاريخيًا، وجسدّت موروثًا حياً للأجيال، لذا فإن تدميرها في ظل الأوضاع الحالية يشكل خسارة بالغة لنا جميعاً.

إننا نخاطبكم مجدداً لأن تتدخل اليونيسكو بشكل عاجل لحماية ما تبقى من مواقع تراثية في بعلبك، وحماية كامل التراث الثقافي اللبناني المعرض اليوم لتهديدات متصاعدة .

وبينما يبقى لبنان ملتزمًا بالمواثيق الدولية، فإنه بحاجة ماسة، في ظل الظروف الراهنة، إلى تدخّل اليونسكو الفاعل للحفاظ على إرثه التاريخي.

نأمل أن تلقى هذه الرسالة اهتمامكم وتدخلكم الفوري، وأن نتكاتف معًا لحماية معالمنا الثقافية الثمينة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير.



"À l’attention de Madame la Directrice Générale de l'UNESCO

Objet : Appel urgent pour la protection du patrimoine culturel libanais, suite aux récentes destructions aux environs du site de Baalbek

Chère Madame Azoulay,

C’est avec une grande tristesse et une vive inquiétude que je vous écris en ce jour au nom de la République Libanaise. Ce soir même, notre pays a été témoin d’une agression qui a gravement endommagé l’ancien bâtiment de la Manshiya à Baalbek. Ce bâtiment, datant de l’époque ottomane et situé aux abords de la citadelle de Baalbek, portait en lui des siècles de mémoire et constituait un témoignage unique de notre histoire culturelle partagée.

La destruction de ce monument exceptionnel, voisin d’un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est une perte irrémédiable pour le Liban et pour le patrimoine universel. La Manshiya, par son architecture et son importance historique, incarnait un patrimoine vivant, rendant d’autant plus bouleversante sa disparition dans le contexte des violences qui touchent actuellement notre région.

Face à cette situation critique, je vous implore d’intervenir avec urgence et de mobiliser le soutien de l’UNESCO pour préserver les autres sites vulnérables de Baalbek, ainsi que l’ensemble des trésors culturels libanais actuellement en péril. Cette tragédie nous rappelle l’urgence d’une protection internationale renforcée et d’actions concrètes pour éviter d’autres pertes de ce type.

Le Liban, fidèle à ses engagements dans le cadre de la Convention de 1972, reste déterminé à protéger son patrimoine, mais, dans le contexte actuel, une coopération active avec l’UNESCO est plus que jamais indispensable pour sauver et protéger nos monuments historiques.

Dans l’espoir de votre appui et de votre solidarité, je vous prie d’agréer, Madame la Directrice Générale, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.

Mohammad Wissam El-Mortada

Ministre de la Culture"