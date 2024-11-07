مراسلة الجديد: معلومات أولية عن غارة إسرائيليّة استهدفت سيّارة في منطقة الجمهور

مراسلة الجديد: موكب من الصليب الأحمر الدولي يتوجه برفقة قوات اليونيفيل لليوم الثالث على التوالي إلى وطى الخيام بهدف استكمال عملية انتشال 4 جثامين من تحت الأنقاض