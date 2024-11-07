استهداف سيارة في الجمهور.. مراسلة الجديد تنقل التفاصيل

ميقاتي: ندين ونحمل المجتمع الدولي استمرار حرب الابادة الإسرائيلية على لبنان وموقفنا وقرارنا هو الحفاظ على كرامة الوطن والحرص على احترام السيادة الوطنية بكل مظاهرها