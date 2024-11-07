ماليزيا تعلن إصابة 6 من عناصرها لحفظ السلام في جنوب لبنان

وقالت: "إن انفجارا وقع الخميس بالقرب من ملعب مدينة صيدا البلدي، استهدف مركبة مدنية أخرى متجهة نحو بيروت، ملحقا أضرارا بحافلة تنقل عناصر حفظ السلام الماليزيين في البعثة الأممية، ما أسفر عن إصابة ستة منهم"، من دون تقديم تفاصيل عن ملابسات الحادثة.

ووصف البيان جروح العناصر ب"الطفيفة"، مشيراً إلى أن "أحد العناصر أصيب بكسر في ذراعه اليسرى ونقل إلى المستشفى".

واكدت الوزارة ان "القوات المسلحة الماليزية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وتقديم معلومات محدثة عن الحادث فور توافرها".

وشددت على أن القوّات المسلّحة "تبقى ملتزمة ضمان سلامة طاقمها خلال تأديته مهام حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة".