للمرة الثانية بـ24 ساعة... حزب الله يستهدف قاعدة بحرية قرب حيفا .. ومطار عسكري "اسرائيلي"

وفي السياق فقد اصدر الحزب بياناً جاء فيه "..بنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 من صباح اليوم الجمعة 08-11-2024، قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية".

وفي بيان ثانٍ اشار الحزب الى ان "..المقاومة الإسلامية استهدفت عند الساعة 8:00 من صباح اليوم الجمعة 08-11-2024، قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية".

ولفت الحزب الى ان الهجومين جاءا "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي".

وفي وقت لاحق اعلن الحزب ايضاً "استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مؤكدة"، و "استهداف جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة حاولت التقدّم باتجاه مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف القوة المرافقة".