للمرة الثانية بـ24 ساعة... حزب الله يستهدف قاعدة بحرية قرب حيفا .. ومطار عسكري "اسرائيلي"

وفي السياق فقد اصدر الحزب بياناً جاء فيه "..بنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 من صباح اليوم الجمعة 08-11-2024، قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية".
وفي بيان ثانٍ اشار الحزب الى ان "..المقاومة الإسلامية استهدفت عند الساعة 8:00 من صباح اليوم الجمعة 08-11-2024، قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية".
ولفت الحزب الى ان الهجومين جاءا "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي".
وفي وقت لاحق اعلن الحزب ايضاً "استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مؤكدة"، و "استهداف جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة حاولت التقدّم باتجاه مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف القوة المرافقة".