سجى تحكي معاناتها مع المرض وتناشد مساعدتها.. والد وائل عرقجي يرفع الصوت: "بوزارة الصحة في محسوبيات " pic.twitter.com/zxu0pF4wd7
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 13, 2024
سجى تحكي معاناتها مع المرض وتناشد مساعدتها.. والد وائل عرقجي يرفع الصوت: "بوزارة الصحة في محسوبيات " pic.twitter.com/zxu0pF4wd7
بالفيدو- دمار هائل في منطقة المشرفية عقب الغارات الاسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية اليوم
بالفيديو - آثار الدمار جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منطقة الغبيري قرب روضة الشهيدين
بالفيديو- لحظة استهداف مبنى في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية