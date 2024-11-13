بالفيديو - لحظة إستهداف غارة اسرائيلية لمبنى عند تقاطع روضة الشهيدين بالغبيري في الضاحية الجنوبية

لحظة إستهداف غارة اسرائيلية لمبنى عند تقاطع روضة الشهيدين بالغبيري في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/SnhwEAWYgm
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 13, 2024
لحظة إستهداف غارة اسرائيلية لمبنى عند تقاطع روضة الشهيدين بالغبيري في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/SnhwEAWYgm
بالفيدو- دمار هائل في منطقة المشرفية عقب الغارات الاسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية اليوم
بالفيديو - آثار الدمار جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منطقة الغبيري قرب روضة الشهيدين
بالفيديو- لحظة استهداف مبنى في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية