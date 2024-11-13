بري استقبل وزير الخارجية المصري.. وهذا ما تم بحثه!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والوفد المرافق بحضور السفير المصري لدى لبنان علاء موسى والمستشار الاعلامي لبري علي حمدان، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين على ضوء مواصلة إسرائيل وتصعيد عدوانها على لبنان.

ولفت عبد العاطي، بعد اللقاء، إلى أنني "نقلت لبري تحيات وتقدير القيادة المصرية لشخصه الكريم، وأكدت على تضامن مصر ودعمها وإستمرار دعمها الكامل للبنان في هذا الظرف العصيب، وأيضاً إستعدادنا لتلبية إحتياجات لبنان من المواد الغذائية والمواد الانسانية وكافة أشكال الدعم الطبي والصحي الى لبنان في مواجهة هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم والظالم على الاراضي اللبنانية".



وأشار إلى أن "اتيت اليوم بصحبة شحنة من المساعدات الانسانية الى شعب لبنان الشقيق في إطار الجسر الجوي المصري الممتد الى لبنان والذي سيستمر بالتأكيد بطبيعة الحال لمواجهة اثر هذا العدوان وتداعيات هذا النزوح الداخلي وبالتأكيد المعاناة التي يعاني منها النازحون من جنوب لبنان ومن الضاحية الجنوبية ومن كل المناطق التي تتعرض للعدوان والقصف الاسرائيلي الظالم، أكدت لبري أن الأولوية الأولى في كل التحركات المصرية وفي كل الجهد المصري المبذول على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي هو بلا شك مسألة وقف إطلاق النار باعتبار أنها الاولوية الاولى وقف العدوان وقف إطلاق النار هو أولويتنا وبدون أي شروط أياً كانت".



وأوضح أنه "تم الحديث حول المسائل الاخرى المرتبطة بالنزوح وأهمية الحفاظ على الإستقرار الداخلي"، مشدداً على "إستكمال كافة مؤسسات الدولة اللبنانية بطبيعة الحال مؤسسات الرئاسة وأهمية انهاء الشغور الرئاسي وإستمعت مطولاً الى رؤية الرئيس بري في هذا المجال، وأكدنا من جانبنا على انه لا بد أن يكون الانتخاب في اطار ملكية وطنية لبنانية لهذا الملف دون إملاءات خارجية، وأيضاً ان يكون رئيس توافقي بتوافق جميع طوائف الشعب اللبناني الشقيق دون أي إقصاء لأي طرف كان، الكل عليه ان يتشارك ويتوافق لإنتخاب رئيس للبلاد".



وأضاف "نحن نقدر أهمية وجود رئيس للدولة اللبنانية في هذا الظرف العصيب ولكن نؤكد كما ذكرنا مرارا وتكرارا إن انهاء ازمة الشغور الرئاسي لا يجب ولا يتعين ولا نقبل بأن تكون شرطاً من شروط وقف اطلاق النار".



وتابع عبد العاطي "تحدثنا ايضا حول استكمال كما ذكرت مؤسسات الدولة دعمها وتمكينها وعلى رأسها بالاضافة الى مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش اللبناني الوطني بطبيعة الحال الجيش اللبناني يقوم بدور شديد الاهمية في الحفاظ على الامن الداخلي ولكن أيضاً الحفاظ على تماسك الدولة اللبنانية وكنت قبل لقائي مع بري تشرفت بمقابلة العماد جوزيف عون قائد الجيش ونؤكد على دعمنا الكامل للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها، وتحدثنا أيضاً عن التنفيذ الكامل وغير الإنتقائي للقرار الاممي الـ١٧٠١".



وأردف "أكد لي بري وأيضا العماد جوزيف عون إستعداد وحرص الدولة اللبنانية وإستعداد الجيش اللبناني للإنتشار الفوري تنفيذاً للقرار ١٧٠١ كما ذكرت دون إنتقائية ونحن ندعم ونقدر ونثمن هذا التوجه لدي الجيش اللبناني ولدى الدولة اللبنانية إعمالاً وتنفيذا للقرار الأممي ١٧٠١ مرة أخرى نحن نحمل رسالة دعم كامل من القيادة المصرية ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الدولة المصرية الى لبنان في هذا الظرف العصيب".



ورداً على سؤال حول الاتصالات من اجل وقف اطلاق النار، أوضح أنه "هناك اتصالات شبه يومية مع الولايات المتحدة الاميركية ومع وزير خارجية فرنسا ووزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ومع وزير خارجية روسيا والصين والهند والبرازيل وأيضا ان نتباحث ونتشاور يومياً مع اشقائنا العرب في السعودية وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة والاردن والهدف الاساسي هو الوقف الفوري لهذا العدوان وكيفية تكثيف الضغوط وكل أشكال التأثير على الحكومة الاسرائيلية لوقف العدوان وغاراتها واجتياحاتها اليومية للجنوب اللبناني".



وشدد على أنه "لا يمكن قبول أية افكار او اي تسويات تمس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة اراضيه، هذا ما نسعى اليه من خلال الإتصالات"، لافتاً الى أنه "هناك اتصالات وهناك مواقف متقدمة خاصة من بعض الدول العربية وبعض الدول الغربية ونحن على اتصال وثيق مع وزير الخارجية الاميركي ومع المبعوث الامريكي الى لبنان وهذه الاتصالات متواصلة من اجل السرعة لوقف العدوان الاسرائيلي وأيضا دون المساس بوحدة وسلامة الاراضي اللبنانية ووحدتها".