إشتباك من مسافة صفر.. مقتل ضابط و5 جنود من لواء غولاني في الجنوب

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الاشتباك وقع في منطقة كانت القوات الإسرائيلية قد شنت فيها قصفاً جويّاً على أحد المباني، حيث كان مقاتلو حزب الله قد تمترسوا داخل المبنى. وعندما اقتربت القوة الإسرائيلية من الموقع، تعرضت لهجوم عنيف من مسافة صفر.

وفي التفاصيل، أوضح الجيش الإسرائيلي أن الضابط والجنود الخمسة القتلى ينتمون إلى الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني. كما أكد الجيش أن مقاتلي حزب الله الذين اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية، يُعتقد أنهم خرجوا من نفق في المنطقة بعد الهجوم، وغادروا الموقع بعد المواجهة.