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مراسل الجديد: 9 شهداء 10 جرحى في غارة على حي الشعب في مدينة بعلبك
2024-11-14 | 09:15
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مراسل الجديد: 9 شهداء 10 جرحى في غارة على حي الشعب في مدينة بعلبك
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