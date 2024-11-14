بالفيديو- غارة اسرائيلية تستهدف منطقة بين بلدة جديتا وشتورا في البقاع

وجه جيش العدو تهديداً جديداً إلى سكان الضاحية الجنوبية في تغريدة عبر إكس، جاء فيها: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: برج البراجنة والغبيري، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب"