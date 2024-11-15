الدفاع المدني يكشف الحصيلة النهائية للغارة على بلدة دورس

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:

"تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، في تمام الساعة ١٦،٣٠ من بعد ظهر اليوم من انهاء عمليات رفع الانقاض في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني في بلدة دورس.

وقد أسفرت الحصيلة النهائية لعمليات البحث عن انتشال جثامين واشلاء ١٤ شهيداً، وجريح لا زال يخضع للعناية الطبية اللازمة في مستشفى بعلبك الإقليمي.

إن المديرية العامة للدفاع المدني تتقدم من ذوي الشهداء ومن زملائهم في الدفاع المدني بأحر التعازي وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".