حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو في مستوطنة دوفيف بصلية صاروخية

غرفة عمليات المقاومة في حزب الله: خسائر جيش العدو الاسرائيلي منذ بدء ما أسماه "المناورة البريّة" في جنوب لبنان بلغت أكثر من 100 قتيل و1000 جريح من ضباط وجنود