بالفيديو- رفع الانقاض من تحت ركام مستودع بلدية النبطية لانتشال الشهداء

عملت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية وفرق الإسعاف في النبطية وعناصر البلدية وجمعية بيت الطلبة على رفع الانقاض والركام من مستودع البلدية في حي الجزائر مقابل طلعة قصر العدل في المدينة الذي استهدفته الطائرات الحربية الاسرائيلية عصر امس بغارة .