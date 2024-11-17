بالفيديو- رفع الانقاض من تحت ركام مستودع بلدية النبطية لانتشال الشهداء
عملت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية وفرق الإسعاف في النبطية وعناصر البلدية وجمعية بيت الطلبة على رفع الانقاض والركام من مستودع البلدية في حي الجزائر مقابل طلعة قصر العدل في المدينة الذي استهدفته الطائرات الحربية الاسرائيلية عصر امس بغارة .
وقد عملت فرق الانقاذ لانتشال سحب جثامين الشهداء العالقة تحت المبنى المدمر ، وكان افيد عن وجود 7 اشخاص المكان لحظة الغارة بينهم مسعفين اثنين من الهيئة الصحية.
وقد تسببت الغارة باضرار كبيرة في الابنية والمحال التجارية اضافة الى اضرار في قصر عدل النبطية وجامعة الرسول الاعظم ومستشفى نبيه بري الحكومي .