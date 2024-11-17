من هو "الحاج محمد عفيف"؟

المنصب: مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله

التاريخ الوظيفي: تولى مسؤولية الإعلام في الحزب منذ عام 2014.

الانتماء: من جيل المؤسسين لحزب الله، انضم إليه في عام 1983.

الدور الإعلامي: كان مسؤولاً عن إدارة وسائل الإعلام التابعة للحزب مثل قناة "المنار" وإذاعة "النور" وموقع "العهد".

العلاقات: كان مقرباً من الأمينين العامين لحزب الله الراحلين، عباس الموسوي، وحسن نصر الله.

الظهور الإعلامي: رغم دوره البارز، لم يكن يظهر علنياً بنفس درجة القادة الآخرين، لكنه ظهر مؤخراً في تصريحات صحفية بعد استشهاد السيد حسن نصر الله .