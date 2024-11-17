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محليات
حركة نزوح كثيفة الآن من المنطقة المستهدفة ومحيطها في العاصمة بيروت
2024-11-17 | 13:01
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حركة نزوح كثيفة الآن من المنطقة المستهدفة ومحيطها في العاصمة بيروت
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بيروت
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غارة اسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في الشياح عند أطراف عين الرمانة بالضاحية الجنوبية.. لمتابعة البث المباشر:
غارة اسرائيلية على منطقة الحدث في هذه الأثناء مقابل مستشفى السان جورج قرب كنيسة سيدة النجاة
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