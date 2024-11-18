تعميم وزاري بشأن التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في موضوع إدارة وتوزيع المساعدات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الحكومة غير مستعدة للتضحية ولو بكرسي واحد من أجل إعادة المختطفين زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الحكومة غير مستعدة للتضحية ولو بكرسي واحد من أجل إعادة المختطفين

نتنياهو: إيران تملك سلاحا نوويا يمثل تهديدا كبيرا للشرق الأوسط نتنياهو: إيران تملك سلاحا نوويا يمثل تهديدا كبيرا للشرق الأوسط

نتنياهو: ردنا يجب أن يكون ردا وقائيا وهو منع إعادة بناء قدرات حزب الله ووقف تزويده بالسلاح عبر سوريا نتنياهو: ردنا يجب أن يكون ردا وقائيا وهو منع إعادة بناء قدرات حزب الله ووقف تزويده بالسلاح عبر سوريا

نتنياهو: المفاوضات تتم الآن تحت النيران والقصف ونطالب بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني نتنياهو: المفاوضات تتم الآن تحت النيران والقصف ونطالب بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني

نتنياهو: لو أقدم حزب الله على تنفيذ مخططه لكان الأمر أكبر بكثير مما عليه الوضع في غزة نتنياهو: لو أقدم حزب الله على تنفيذ مخططه لكان الأمر أكبر بكثير مما عليه الوضع في غزة

نتنياهو: كان هناك نقاش بشأن التخلص من نصر الله والغالبية الساحقة داخل مجلس الوزراء أقرت هذه الخطوة نتنياهو: كان هناك نقاش بشأن التخلص من نصر الله والغالبية الساحقة داخل مجلس الوزراء أقرت هذه الخطوة