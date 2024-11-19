غارة إسرائيلية تغدر باللبنانيين في الشياح فجرًا (فيديو)

استهدفت فجر اليوم الثلاثاء، طائرة مسيّرة إسرائيلية مبنى سكنيًا مؤلفًا من أربع طبقات في منطقة الشياح ــ شارع المصبغة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. وسُمعت أصوات الانفجار على بعد كيلومترات، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة فوق المنطقة.



وعلى الفور، هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع لبدء عمليات الإنقاذ، وسط أنباء عن وقوع عدد كبير من الإصابات.



وفي ساعات الصباح الأولى، انتهت عمليات البحث والإنقاذ في موقع الغارة، حيث أسفرت الغارة عن وقوع إصابات، وصفت حال بعضها بالمتوسطة، بالإضافة إلى تدمير المبنى المستهدف بشكل كامل.

