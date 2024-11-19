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محليات

لقاء هوكستين وميقاتي... ماذا دار بينهما؟

2024-11-19 | 06:38
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لقاء هوكستين وميقاتي... ماذا دار بينهما؟
لقاء هوكستين وميقاتي... ماذا دار بينهما؟

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين في دارته بعد ظهر اليوم، بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون. وتم خلال اللقاء بحث المساعي التي يقوم بها هوكشتاين لوقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وأكد ميقاتي أن الأولوية لدى الحكومة هي "وقف العدوان على لبنان وحفظ السيادة الوطنية"، مشددًا على ضرورة تطبيق القرارات الدولية وتعزيز سلطة الجيش اللبناني في الجنوب.

كما لفت إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، وإنهاء التدمير الذي تشهده المناطق اللبنانية بسبب الحرب.

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محليات

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