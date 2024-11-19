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محليات

حزب الله: استهدفنا العدو في وادي هونين عند أطراف بلدة مركبا واوقعنا قتلى وجرحى

2024-11-19 | 17:34
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حزب الله: استهدفنا العدو في وادي هونين عند أطراف بلدة مركبا واوقعنا قتلى وجرحى
حزب الله: استهدفنا العدو في وادي هونين عند أطراف بلدة مركبا واوقعنا قتلى وجرحى

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من مساء اليوم الثلاثاء 19-11-2024، قوة مشاة إسرائيلية في وادي هونين عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة".

واضاف البيان انه "عند الساعة 10:30 مساءً، ولدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات، استهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّه ثانٍ، أوقع فيهم إصابات مؤكدة. حاولت عند الساعة 11:10 مساءً، قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدم لسحب القتلى والجرحى، فاستهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّه ثالث، وأوقعوهم بين قتيل وجريح."
حزب الله: استهدفنا العدو في وادي هونين عند أطراف بلدة مركبا واوقعنا قتلى وجرحى

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"نداء الوطن": اسئلة هوكستين لقائد الجيش.. وهذا مع أكده عون
02:05

"نداء الوطن": اسئلة هوكستين لقائد الجيش.. وهذا مع أكده عون

علمت صحيفة "نداء الوطن" أن لقاء الموفد الاميركي آموس هوكستين مع قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس ركز على الشق التقني العسكري ودخل الموفد الأميركي مع الاخير بالتفاصيل، خصوصاً أن وقف إطلاق النار وأي تسوية أخرى ستترافق مع بسط الجيش سيطرته على الجنوب والمرافق الأساسية.

02:05

"نداء الوطن": اسئلة هوكستين لقائد الجيش.. وهذا مع أكده عون

علمت صحيفة "نداء الوطن" أن لقاء الموفد الاميركي آموس هوكستين مع قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس ركز على الشق التقني العسكري ودخل الموفد الأميركي مع الاخير بالتفاصيل، خصوصاً أن وقف إطلاق النار وأي تسوية أخرى ستترافق مع بسط الجيش سيطرته على الجنوب والمرافق الأساسية.

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