"نداء الوطن": اسئلة هوكستين لقائد الجيش.. وهذا مع أكده عون
علمت صحيفة "نداء الوطن" أن لقاء الموفد الاميركي آموس هوكستين مع قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس ركز على الشق التقني العسكري ودخل الموفد الأميركي مع الاخير بالتفاصيل، خصوصاً أن وقف إطلاق النار وأي تسوية أخرى ستترافق مع بسط الجيش سيطرته على الجنوب والمرافق الأساسية.
وتابعت الصحيفة ان هوكستين سأل العماد عون عن مدى جهوزية الجيش للانتشار والخطط التي أعدتها القيادة لتعزيز هذا الانتشار في الجنوب، ومدى قدرة الجيش على سد الثغرات وعدم السماح بحدوث خروقات في المرحلة الأولى إذا تمت التسوية. وقدم عون شرحاً لهوكستين عن الخطط التي وضعها الجيش للمرحلة المقبلة وما سيرافقها من زيادة العديد عبر التجنيد، والتأكيد على تطبيق الخطة بعد الوصول إلى الاتفاق.