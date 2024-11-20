الجيش نعى ثلاثة عسكريين استشهدوا جراء استهداف العدو مركزًا له في الصرفند

• المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال
- من مواليد ١ /٤ /١٩٨٢ صور - الجنوب.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢٧ /١٢ /٢٠٠٨.
- حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله ولدَين.
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• الرقيب الشهيد آدم جرجي عون
- من مواليد ٢٤ /١١ /١٩٩٧ الغازية – صيدا.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٣٠ /٣ /٢٠١٥.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.
تحدد مراسم التشييع لاحقًا
• الرقيب الشهيد علي محمد حرب
- من مواليد ٤ /٨ /١٩٩٤ زوطر الشرقية – النبطية.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢٥ /١٠ /٢٠١٨.
- حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- مطلق.
تحدد مراسم التشييع لاحقًا