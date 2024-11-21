ميقاتي: الجيش الذي يستعد لتعزيز حضوره في الجنوب يقدم التضحيات من أرواح ضباطه وعناصره زوداً عن ارض الوطن وسيادته واستقلاله معززاً بثقة اللبنانيين بأنه الامل والمرتجى

ميقاتي: شهداء الجيش الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن ارض الوطن هم امانة في ضمير كل لبناني مخلص وعلينا جميعا التعاون كي لا تذهب تضحياتهم سدى من خلال العمل على وقف العدوان وتمكين الجيش