الأعلام اللبنانية تغطي السراي

بتوجيه من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وبإشراف الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، إزدانت السرايا بالاعلام اللبنانية، لمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لذكرى الاستقلال كعلامة أمل ورجاء على رغم المآسي التي يعيشها لبنان جراء ما يتعرّض له من اعتداءات إسرائيلية متواصلة.