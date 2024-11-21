وزارة الصحة: غارة العدو على بلدة فلاوى في قضاء بعلبك أدت إلى إستشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح

مصادر أميركية لـ الجديد: الإشارات من "إسرائيل" إيجابية.
قال بهاء رفيق الحريري في بيان: "تحلُّ ذكرى عيد الاستقلال الـ 81 على اللبنانيين في هذا العام بأدق لحظة تاريخية يمر فيها الوطن وأمام مفترق طرق سيحدد مستقبله، ومسار وشكل الدولة في المرحلة المقبلة، وسط حرب دامية على لبنان وظروف نزوح صعبة يعانيها أشقاؤنا في الوطن".
لا يزال لبنان في انتظار إشارات التفاوض من تل أبيب عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، حيث لا توجد أي اتصالات أو ردود حتى اللحظة.ووفقاً لمصادر لبنانية لقناة الجديد، فإن هناك عاملين رئيسيين يحدان من التفاؤل بالرد الإسرائيلي: فشل محاولات العدو في مناطق الخيام والبياضة وشمع، إضافة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية.في سياق متصل، أفادت وكالة "أكسيوس" بأن إسرائيل حققت تقدماً في محادثات وقف إطلاق النار، ولكن لا تزال هناك فجوات قائمة.وأشارت إلى أن هوكشتاين قد يعود إلى واشنطن مع توقع عدم الإعلان عن أي اتفاق قبل أسبوعين.